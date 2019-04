in foto: Immagine di repertorio

Sono stati riconsegnati al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma gli Ori Castellani rubati sei anni fa. A distanza di tempo i carabinieri del Patrimonio artistico hanno restituito al direttore del polo museale l'intera collezione di bracciali, collane e orecchini dal valore complessivo di tre milioni di euro. I ladri riuscirono a prelevare gli oggetti dalle teche con un sistema di fumogeni, per evitare di far scattare l'allarme e di essere riconosciuti dalle telecamere. Proprio per questo motivo si persero le tracce sia dei rapinatori che dei gioielli ma due anni fa, dopo varie ricerche, l'unità investigativa ha portato a termine le indagini, ritrovando tutti gli elementi dal museo. Erano stati smerciati in tutto il mondo, per poi essere inseriti all'interno della rete del mercato nero. Il tutto, come riporta il New York Times, venne scoperto grazie a una donna russa che, interessata all'acquisto dei gioielli, venne fermata dall'autorità di Fiumicino. Sul suo cellulare vennero trovate alcune foto degli Ori Castellani, che la donna voleva comprare da un antiquario romano. L'uomo venne individuato e le immagini fecero scattare la macchina delle ricerche.

L'ultima collana

Due giorni fa gli investigatori e le forze dell'ordine hanno riconsegnato al direttore del museo Valentino Nizzo l'ultimo oggetto rubato. Si tratta di una collana di smeraldi e di perle che si alternano tra piccoli rubini. "Si tratta – spiega Nizzo – del pezzo più importante tra quelli portati via sei anni fa dai rapinatori". Nell'attesa che tutti i gioielli vengano reinseriti all'interno delle teche del museo il direttore ha fatto restaurare la sala che ospiterà il ritorno degli Ori Castellani, oltre ad aver potenziato il servizio di sicurezza e di vigilanza per evitare altri furti. Gli Ori saranno poi esposti dal 3 maggio al Quirinale, in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni di attività dei Carabinieri dei beni culturali.

Un cerchio che si chiude

"Si è chiuso il cerchio", dice Nicola Candido, tenente colonnello del Nucleo per la Tutela del Patrimonio. Anche se le ricerche non sono finite, come evidenziato da Tiziana Cugini, sostituto procuratore del tribunale di Roma. Le indagini sono ancora in fase di svolgimento, ma al momento 24 dei 27 pezzi rubati sono stati ritrovati, mentre per gli altri tre si cerca ancora nella rete del mercato nero. Alcuni tra gli Ori Castellani sono esposti al Louvre di Parigi o al British Museum di Londra, come la parure donata dal re di Grecia alla moglie del primo ministro francese nel 1906, oltre alla spilla raffigurante la battaglia di Dogali.