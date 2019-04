in foto: Roberto Benigni

Una preziosa statua era stata rubata circa nove anni fa dalla villa romana di Roberto Benigni. Dopo anni di ricerche i carabinieri l'hanno ritrovata, recuperata e la restituiranno presto al legittimo proprietario. I militari del reparto tutela del patrimonio culturale (Tpc) hanno individuato la statua, una scultura romana risalente al II secolo rubata nel 2010 a Roma, in Spagna. Nell'ambito della stessa operazione, comunicano i carabinieri, è stata ritrovata e riportata a Roma anche una statua che era stata trafugata da Villa Borghese.

Roberto Benigni al lavoro sul Pinocchio di Garrone

Attualmente l'attore e regista premio oscar toscano è impegnato nelle riprese del film ‘Pinocchio' di Matteo Garrone (vincitore del David di Donatello per Dogman), nel quale interpreterà il ruolo di Geppetto. Del cast fanno parte anche Gigi Proietti, nel ruolo di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, il gatto e la volpe. L'ultima apparizione pubblica di Benigni è stata proprio nel corso della cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Il regista toscano non ha annunciato nessun film in cantiere, ma il suo storico manager Lucio Presta nei giorni scorsi ha dichiarato: "Mi piacerebbe rivedere quanto prima Roberto Benigni in tv, adesso deve terminare di girare con Garrone ,ma spero che il prossimo Natale sia foriero di belle cose. C'è una bella idea, un'idea nuova. Ogni volta che Benigni appare in tv è un bel regalo. Certo, per prepararsi ha i suoi tempi. E del resto se andasse spesso in onda non sarebbe più un evento. Come dice lui per una buona improvvisazione servono mesi di prove". Per girare il film con Garrone, Benigni ha detto no a un'intervista che gli aveva proposto Raffaella Carrà per il suo nuovo programma su Rai Tre ‘A raccontare comincia tu'.