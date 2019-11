in foto: Foto da Facebook

Il ministero della Salute ha diramato oggi un avviso di richiamo per il lotto N9183A di Acqua di Nepi con termine minimo di conservazione 01/07/2021. Chiunque nel proprio esercizio commerciale abbia bottiglie con questo numero, deve riconsegnarle o al punto vendita o all'azienda a causa della contaminazione delle acque con batteri coliformi. Si tratta di un gruppo di batteri presenti in elevata concentrazione nelle feci umane e considerati un importante indicatore di inquinamento: se il loro numero è molto alto, vuol dire che l'acqua è inquinata ed è meglio non berla. Per precauzione Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è raccomandato di non consumare l'Acqua di Nepi con quel numero di lotto – destinato alla ristorazione – e di restituirla il prima possibile. Le bottiglie contaminate sono quelle dello stabilimento di località Graciolo a Nepi.

I batteri coliformi, indice dell'inquinamento dell'acqua

I batteri coliformi sono fondamentali per determinare quanto sia elevata la contaminazione fecale delle acque. Questi devono essere assenti almeno nel 95% delle analisi, altrimenti l'acqua non può essere bevuta o immessa in commercio. Questi batteri non sono presenti solo nell'intestino degli animali, ma anche nel suolo. E la contaminazione può avvenire in tanti modi diversi. Ossia tramite il contatto dell'acqua con l'ambiente esterno, con fognature, scarichi superficiali, pozzi perdenti. O anche per la presenza di carbonio gassoso e impianti di disinfezione insufficienti. Il contatto con questi batteri può provocare nei casi più gravi infezioni pericolose per la salute, come l'epatite o la salmonellosi.