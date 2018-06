in foto: Elezioni Comunali

Il centrodestra ha strappato il sindaco di Viterbo al centrosinistra. Al ballottaggio ha vinto con il 51,09% Giovanni Maria Arena, sostenuto dal trittico costituito da Forza Italia-Fratelli d'Italia-Lega di Salvini contro Chiara Frontini, sostenuta dalla lista civica ‘Viterbo 2020'. Una vittoria di misura, che lo stesso neoeletto sindaco riconosce come tale nelle prime dichiarazioni rese alla stampa: "È stata una vittoria sofferta. Alla Frontini va il merito di aver fatto un'ottima campagna elettorale". L'amministrazione cittadina viterbese torna quindi in mano al centrodestra dopo la legislatura di centrosinistra di Leonardo Michelini che a inizio 2018 aveva annunciato l'intenzione di non ricandidarsi.