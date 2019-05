Il candidato del centrodestra, Alessandro Coppola, ha preso il 40,38% delle preferenze. Il candidato sindaco del centrosinistra, Waldemaro Marchiafava, ha totalizzato il 26,04% dei voti, mentre il candidato del Movimento 5 Stelle, Mauro Rizzo, ha preso il 10,91%. I dati sono aggiornati a 13 su 35 sezioni scrutinate.

Ballottaggio. Il ballottaggio è in programma domenica 9 giugno.

L'affluenza. Per quanto riguarda l'affluenza, alle 19 di ieri aveva votato il 51,08 per cento degli aventi diritto al voto, mentre alle 23, dato finale, hanno votato 24.830 cittadini di Nettuno, pari al 63,06 per cento degli elettori.

Elezioni Comunali 2016. Nel 2016 il candidato di Forza Italia, Rodolfo Turano, conquistò al primo turno il 29,95 per cento delle preferenze. Al secondo posto il candidato del Movimento 5 Stelle, Angelo Casto e al terzo un altro candidato di centrodestra, Carlo Eufemi, sostenuto da Noi con Salvini e Fratelli d'Italia. Al ballottaggio vinse Angelo Casto con oltre il 69 per cento delle preferenze. A maggio del 2018, in seguito alle dimissioni di 13 consiglieri, il sindaco è stato sfiduciato dalla sua stessa maggioranza.

Elezioni Europee 2019. A Nettuno la Lega di Matteo Salvini è largamente il primo partito e ha conquistato il 41,6 per cento delle preferenze. Al secondo posto il Movimento 5 Stelle con il 19,16 e al terzo posto il Partito democratico con il 13,35 per cento. Seguono Forza Italia con il 9,36 e Fratelli d'Italia con l'8,57.

Elezioni comunali Nettuno 2019, i risultati delle liste

Alessandro Coppola

FRATELLI D’ITALIA

FORZA ITALIA

ALESSANDRO COPPOLA SINDACO

LEGA SALVINI PREMIER

UNIONE DI CENTRO

Mario Eufemi

CASAPOUND ITALIA

Daniele Mancini

NETTUNO PROGETTO COMUNE

LISTA TURANO PER MANCINI SINDACO

ITALIA IN COMUNE NETTUNO

Waldemaro Marchiafava

PATTO PER NETTUNO MARCHIAFAVA SINDACO

LISTA MARCHIAFAVA INSIEME 2019

DEMOCRATICI PER MARCHIAFAVA SINDACO

Mauro Rizzo

MOVIMENTO 5 STELLE

Enrica Vaccari