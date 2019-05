in foto: Giuseppe Proietti e Vincenzo Tropiano

Giuseppe Proietti, sostenuto da dodici liste civiche, ha conquistato il 45,42% dei voti. alle elezioni comunali di Tivoli Il candidato del Partito democratico, Giovanni Tropiano, ha preso il 22,10% dei voti, mentre candidato della Lega e del centrodestra, Vincenzo Tropiano, ha ottenuto il 25,29% dei voti. Distante il Movimento 5 stelle che con il 6,53% dei consensi non è neanche della partita per il ballottaggio. Elisabetta Canitano, candidata per Potere al Popolo, non ha raggiunto nemmeno l'1% dei consensi. Sarà dunque ballottaggio tra l'archeologo Proietti e il leghista Tropiano.

L'affluenza. Alle ore 12 di ieri, 27 maggio, aveva votato il 20,97 per cento degli aventi diritto, alle 19 il 55 per cento e alle 23, dato finale il 67,89 per cento (29.901 votanti, 14.539 uomini e 15.362 donne). Alle scorse elezioni comunali aveva votato il 72,35 per cento degli elettori.

I candidati. Il sindaco uscente è il candidato Giuseppe Proietti, sostenuto da dodici liste civiche di centrodestra. Il candidato della Lega (ma anche di Forza Italia e Fratelli d'Italia) è invece Vincenzo Tropiano. Il Partito democratico (ma il candidato è sostenuto anche dalla Sinistra) ha puntato su Giovanni Mantovani, presidente delle ‘Terme di Roma', mentre il Movimento 5 Stelle ha scelto Rosa Saltarelli, medico all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Elisabetta Canitano è la candidata di Potere al Popolo.

Elezioni 2014. Al primo turno Giuseppe Proietti, sostenuto da liste civiche, prese il 26,80 per cento contro il 36,86 per cento dell'allora candidato del centrosinistra, Manuela Chioccia. Al ballottaggio Proietti vinse su Chioccia per 51,96 per cento a 48,04 per cento.

Ballottaggio Tivoli 9 giugno 2019

I cittadini il prossimo 9 giugno saranno chiamati a scegliere tra Giuseppe Proietti e Vincenzo Tropian, mentre il consiglio comunale sarà composto in base alle preferenze per le liste espresse al primo turno. Difficile al momento pensare ad apparentamenti. Lo scenario che si apre sembra del tutto simile a quello che si verificò nel 2014.

Elezioni Comunali Tivoli, i risultati delle liste

Rosa Saltarelli

MOVIMENTO 5 STELLE 6,53

Govanni Mantovani

TIVOLI FUTURA 4,13

LA CITTA’ IN COMUNE 1,77

A SINISTRA 1,47

UNA NUOVA STORIA 4,26

ITALIA IN COMUNE 1,22

PARTITO DEMOCRATICO 10,19

Vincenzo Tropiano

AMORE PER TIVOLI 5,82

FIAMMA TRICOLORE 1,37

SIAMO TIVOLI 1,21

PRIMA TIVOLI 1,06

TIVOLI SEI TU 1,55

LEGA SALVINI PREMIER 13,95

Giuseppe Proietti

TIVOLI INSIEME 7,69

CIVICA LA DEMOCRAZIA 2,89

PARTECIPAZIONE POPOLARE 3,20

CITTADINI IN MOVIMENTO

PERLA D’ITALIA 4,37

IMPEGNO COMUNE 2,71

CAMBIAMO TIVOLI 3,76

W TIVOLI 2,11

ALTRA ITALIA 2,89

TIVOLI MIA 6,75

TIVOLI UNICA 0,95

TIVOLI PROGETTO COMUNE 3,69

Elisabetta Canitano