in foto: I candidati al ballottaggio

Il candidato del Partito democratico, Giorgio Balzoni ha totalizzato il 35,20% dei voti, il candidato del centrodestra Daniela Ballico ha preso il 33,22% delle preferenze e quello del Movimento 5 Stelle, Marco Bertolucci, il 16,20%. I dati sono aggiornati con 32 su 35 liste di sezioni scrutinate per candidati a sindaco.

L'affluenza. Alle 12 di domenica 26 maggio aveva votato il 21,05 per cento degli aventi diritto al voto. Alle 16 aveva votato il 52,98 per cento e alle 19, dato finale, il 65,33 per cento pari a 20.451 votanti, 9851 maschi e 10600 femmine.

Ballottaggio. Il ballottaggio si disputerà domenica 9 giugno.

I candidati. Il candidato del Partito democratico è Giorgio Balzoni, quello del centrodestra unito è Daniela Ballico. Il candidato del Movimento 5 Stelle è Marco Bertolucci. Ci sono poi Gabriella Sisti, candidata di centro, Beatrice Parigi, Dario Rose (Verdi e Sinistra) e Carmen Pizzirusso, candidata di CasaPound.

Europee 2019. A Ciampino la Lega di Matteo Salvini ha totalizzato il 32,74 per cento delle preferenze, il Movimento 5 Stelle ha preso il 21 per cento delle preferenze e il Partito democratico il 22,6. Al quarto posto Fratelli d'Italia con il 7 per cento.

Elezioni comunali 2014. Giovanni Terzulli, Partito democratico, conquistò al primo turno il 43,82 per cento delle preferenze. Il candidato di Forza Italia, Mauro Testa, prese il 22,07 e il candidato dei 5 Stelle, Marco Bertolucci, prese il 15,53 per cento. Al ballottaggio Terzulli vinse con il 64,68 per cento.

Elezioni comunali Ciampino, i risultati delle liste

Giorgio Balzoni

SIAMO CIAMPINO

UNITI PER CIAMPINO

SINISTRA CIVICA CIAMPNO

INSIEME CON MAURO TESTA

PARTITO DEMOCRATICO

Gabriella Sisti

GABRIELLA SISTI SINDACO

FORZA CENTRO

PER CIAMPINO

Daniela Ballico

FRATELLI D'ITALIA

LA LOCOMOTIVA

CIAMPINO MERITA DI +

FORZA ITALIA

Beatrice Parigi

CIAMPINO DA VIVERE

Marco Bartolucci

MOVIMENTO 5 STELLE

Dario Rose

PARTECIPAZIONE CIVICA

DIRITTI IN COMUNE

Carmen Pizzirusso