Il candidato del centrodestra unito, Mario Abbruzzese, ha preso il 30,35 per cento, il candidato del centrosinistra, Enzo Salera, ha conquistato il 29,94 per cento dei voti. Giuseppe Martini, candidato del Movimento 5 Stelle ha preso 5,06% di voti, mentre il candidato civico Giuseppe Golini Petrarcone ha raggiunto il 26,22%. Ballottaggio per Abbruzzese e Salera, che si sfideranno di nuovo alle urne domenica 9 giugno.

Elezioni europee 2019. La Lega è il primo partito con il 34,38 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle ha preso il 21,34 per cento dei voti. Il Partito democratico si è fermato al 15,3 per cento. Elezioni comunali 2016. Al primo turno vinse il candidato civico Giuseppe Golini Petrarcone con il 33,81 per cento, mentre secondo arrivò il candidato del centrodestra Carlo Maria D'Alessandro con il 26,27 per cento. Al ballottaggio vinse di misura Carlo Maria D'Alessandro con il 50,70 per cento dei voti. A febbraio 2019, in seguito alle dimissioni di 15 consiglieri comunali, è caduta la giunta D'Alessandro.

Elezioni Comunali 2019 Cassino, i risultati delle liste

Mario Abbruzzese

LEGA

FORZA ITALIA

UDC

FRATELLI D'ITALIA

LISTA CARMINE DI MAMBRO

Giuseppe Golini Petrarcone

ORGOGLIO CASSINESE

DRAGONETTI E SAMBUCCI PER CASSINO

POLO CIVICO

BENE COMUNE

CASSINO NEL CUORE

IO DEMOCRATICO

Enzo Salera

LISTA SALERA SINDACO

PARTITO DEMOCRATICO

DEMOCRAZIA SOLIDALE DEMOS

Giuseppe Martini