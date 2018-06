Ecco i risultati delle elezioni comunali del 10 giugno a Velletri. Urne chiuse e spogli terminati, dopo un'intensa domenica di seggi: flop dei Cinquestelle nella città dei Castelli Romani. Il candidato pentastellato Paolo Trenta, fratello del neo eletto ministro della Difesa Elisabetta, esce dal ballottaggio in calendario domenica 24 giugno. A metà scrutinio l'aspirante sindaco infatti è ben lontano dai primi due concorrenti, superando di poco l'11 per cento. A disputarsi la guida di Velletri saranno Orlando Pocci, in testa a una coalizione di centrosinistra formata da LeU e i civici che ha raggiunto il 35 per cento e Giorgio Greci (FdI, Lega e altri) al 29 per cento.

Risultati elezioni comunali Pomezia: l'ex sindaco Fucci fuori dal ballottaggio

A Pomezia il Movimento Cinque Stelle conquista un posto nel ballottaggio con Adriano Zuccalà che raggiunge il 28 per cento, mentre Fabio Fucci, sindaco uscente ex pentastellato in corsa con una lista civica resta fuori dalla contesa di domenica 24 giugno, battuto dal dal candidato di centrodestra Pietro Matarese, con il 25, 50 per cento. Fuori anche il centrosinistra di Stefano Mengozzi con una percentuale sotto il 20.