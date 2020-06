Erasmo Berti, un ristoratore filantropo, è una di quelle persone che si sono mobilitate per aiutare i bisognosi dopo l'esperienza del lockdown messo in atto per fronteggiare l'emergenza coronavirus, una chiusura che per molti italiani ha significato finire in una profonda difficoltà economica. Cinquantotto anni, titolare de ‘Il Bivio', un piccolo bistrot di Latina, Erasmo ha creato una rete di solidarietà partendo proprio dalla sua città e dal quartiere in cui è nato, mobilitandosi per tre persone rimaste senza lavoro e senza casa, aiutadole a trovare un posto dove andare. Le prime due, una coppia, dormivano in auto: "Sono venuto a conoscenza della loro situazione quando ho iniziato a fare le consegne a domicilio e ho voluto conoscerli personalmente" ha raccontato Erasmo, intervistato da Fanpage.it. È stato allora che ha deciso di lanciare un appello per aiutarli, registrandolo e pubblicandolo sui social network. Un video che ha attirato l'attenzione di tantissimi utenti e nel giro di poche ore la coppia ha trovato casa, grazie alla generosità delle persone, che hanno messo a disposizione le proprie abitazioni per accoglierli.

Il ristoratore ha trovato casa e lavoro a un uomo

Erasmo ha inoltre trovato un'abitazione a un cinquantottenne che dormiva in auto da ben settanta giorni. "Gli ho detto da oggi è casa tua, gli ho dato le chiavi". E subito dopo è arrivato anche il lavoro: "Lo abbiamo inserito all'interno del nostro staff e ad oggi lavora con noi alcuni giorni della settimana". Quella del cinquantottenne è di fatto una delle tante storie di italiani che si trovano in difficoltà: aveva perso la sua occupazione prima del lockdown essendo un lavoratore in nero. "Non pensavo che in una città piccola come Latina ci fossero realtà del genere – spiega il ristoratore – Penso una seconda chance vada data a tutti e che nella situazione di Vittorio avrei potuto trovarmici io".