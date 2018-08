Vasta operazione degli uomini della Polizia Municipale della Capitale nelle zone della movida cittadina. Nella fattispecie, gli agenti del I Gruppo Trevi del reparto di Polizia Amministrativa sono intervenuti a Trastevere, nel cuore di Roma, dove su ordinanza del Suar – Dipartimento Turismo e Attività Ricettive hanno posto sotto sequestro un ristorante di 1000 metri quadri e 250 coperti installato abusivamente in una residenza storica del quartiere capitolino. Il locale è stato sottoposto ad ordinanza di cessazione attività: nella fattispecie, nel giardino della villa, nelle vicinanze di un portico del Seicento, sono stati apposti i sigilli alle strutture abusive destinate alla somministrazione delle bevande alcoliche.

Le operazioni della Polizia Municipale nei luoghi della movida capitolina si sono concentrati anche sul rispetto dell'ordinanza anti-alcool varata dal Comune: in 150 esercizi commerciali controllati, sono state riscontrate 20 violazioni di tipo amministrativo, delle quali 10 per il mancato rispetto dell'ordinanza. I controlli dei vigili urbani, infine, si sono concentrati anche sul rispetto del codice della strada, con 55 multe elevate e 30 veicoli rimossi perché in sosta vietata. Nel corso dei controlli, gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico e quelli del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana hanno fermato un italiano di 45 anni che si era rifiutato di farsi identificare.