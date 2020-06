in foto: Le immagini della rissa a Corso Trieste

Rissa in Corso Trieste a Roma, dove stanotte un gruppo di adolescenti, per motivi non noti, ha picchiato due diciannovenni in strada, prendendoli a calci e a pugni e facendoli finire in ospedale. Secondo le informazioni apprese, l'episodio di violenza è avvenuto tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. Ad immortalarlo un residente, che ha ripreso il pestaggio dalla finestra di un palazzo distante pochi metri con lo smartphone, per poi diffondere le registrazioni online. Le immagini che hanno fatto il giro dei social network, condivise da tantissimi utenti, mostrano il branco che si scaglia contro i due giovani, accerchiati e pestati brutalmente.

Nessuno è intervenuto per aiutare i due ragazzi picchiati in Corso Trieste

Il video mostra inoltre come la scena si è svolta davanti agli occhi di passanti in auto e come nessuno si è fermato a prestare soccorso alle vittime. Riprese che sono state viste da migliaia di persone e che hanno provocato numerose critiche, non solo nei confronti degli autori del gesto, ma anche di coloro che, trovandosi sul posto, potevano subito intervenire in loro aiuto ma non lo hanno fatto, limitandosi in poche occasioni a suonare il clacson.

Le vittime del pestaggio finite in ospedale

I due ragazzi vittime del pestaggio hanno dovuto ricorrere a cure mediche, entrambi finiti al pronto soccorso. Da quanto si apprende uno dei due ragazzi, a seguito delle percosse ricevute, ha ripotato gravi lesoni, per le quali dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al volto, per la frattura del naso, mentre l'altro ha riportato un trauma cranico superficiale. La prognosi è rispettivamente di trenta e venticinque giorni. Sull'episodio di violenza indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Salario-Parioli, che sono al lavoro per individuare i responsabili.