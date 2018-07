Un uomo sta lottando tra la vita e la morte dopo una rissa violenta in strada. È successo a Ladispoli, sul litorale a nord della provincia di Roma, nella notte tra sabato e domenica. L'aggressione si è svolta nei pressi di un ponte all’ingresso della città. L’uomo, giunto al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, era in gravi condizioni e in stato di incoscienza. Per queste ragioni i sanitari lo hanno trasporto d’urgenza in eliambulanza presso l’Ospedale Gemelli di Roma. Sul luogo della violenza sono intervenuti i poliziotti che hanno passato al setaccio l'area e fermato quattro persone senza fissa dimora, non molto distanti da coperte sporche di sangue. Sul caso stanno indagando gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Civitavecchia. Sono stati ascoltati ma hanno raccontato versioni discordanti, dicendo di non sapere cosa fosse successo e di non ricordare nulla della sera prima. Sono stati denunciati in stato di libertà per rispondere dei reati di rissa e lesioni gravi, dopo essere stati foto segnalati e sottoposti a prelievi del Dna.

Le indagini

Non è chiaro il motivo che ha provocato la rissa e sono in corso le indagini per far luce sulla dinamica dell'accaduto, probabilmente provocato dalle condizioni di degrado in cui vivevano gli uomini e dall’abuso di sostanze alcoliche. La vittima, un senza tetto che si era sistemato sotto il ponte con un giaciglio di fortuna insieme ad altri compagni, è rimasto gravemente ferito ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato, in una situazione di enorme degrado, quattro clochard che stavano ancora riposando su giacigli di fortuna ottenuti con piumoni e coperte stese per terra. Poco distante, i poliziotti hanno notato delle coperte intrise di sangue, sottoposte a sequestro e delle tracce ematiche sparse per l’accampamento. Durante il controllo gli investigatori hanno notato che anche gli altri senzatetto erano feriti.