Ritirato dal commercio un lotto di farina di grano tenero tipo 00 a marchio Selex per la presenza di soia nel prodotto non dichiarata sull'etichetta della confezione. Il provvedimento per evitare il rischio nei confronti dei consumatori allergici, sebbene sulla confezione sia riportata la dicitura ‘prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia'. Il Ministero della Salute ha pubblicato la segnalazione sul nuovo portale dedicato alle allerte alimentari e ha diffuso il richiamo oggi per la tutela del consumatore, con un'attenzione sempre più crescente per la sicurezza alimentare, ancora di più se ha a che fare con le allergie. Secondo le informazioni apprese il prodotto ritirato è venduto all'interno di un sacchetto carta da un chilo, con cod. ean 8003100250018, con il numero di L 19 009 e la data di scadenza 09/02/2020.

La farina richiamata è stato prodotta da Molino Rossetto nello stabilimento in via San Fausto 98 Pontelongo (Padova) ed è commercializzata da Todis – Iges S.r.l. via Tiberina a Fiano Romano, in provincia di Roma. Giovanni D'Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti', raccomanda ai consumatori allergici alla soia di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.