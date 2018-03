Nell'acqua che esce dai rubinetti di una scuola romana sono stati rilevati i batteri della legionella. Per questo una materna del quartiere Saxa Rubra, periferia della Capitale, è stata chiusa in via precauzionale dal Municipio XV. Stando a quanto riporta Roma Today, da martedì scorso i bambini della scuola sono rimasti a casa. "Siamo venuti a sapere della presenza della legionella del tutto casualmente e solo dopo che il condominio del consorzio aveva effettuato la bonifica. Non sappiamo inoltre da quanto tempo il batterio fosse presente nelle condutture e, quindi, per quale arco temporale i bimbi siano andati a scuola bevendo quell'acqua contaminata", denuncia un papà sempre a Roma Today. L'assessore municipale alla scuola, Pasquale Russo, ha dichiarato che "appena arrivata la documentazione abbiamo scelto di chiudere immediatamente la scuola predisponendo le analisi da parte della Asl: ora attendiamo le certificazioni che escludano del tutto la presenza del batterio nelle acque della materna. Una chiusura a scopo precauzionale: nel dubbio non potevamo infatti permettere ai bambini di stare li" .

La legionella è un genere di batteri presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali. L'infezione da legionella, si legge su Wikipedia, può dare luogo a due distinti quadri clinici: la febbre di Pontiac e la legionellosi. La febbre di Pontiac ha un periodo di incubazione di 24-48 ore e si risolve in 2-5 giorni. È accompagnata da malessere generale e cefalee seguiti da febbre. La legionellosi ha un periodo di incubazione medio di 5-6 giorni ed è molto più grave: oltre a malessere, cefalee e tosse, possono essere presenti sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci e complicanze varie; nei casi più gravi può addirittura essere letale.