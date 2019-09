in foto: La facciata della cattedrale di Maenza con le caratteristiche colonne

Una parte della Cattedrale di Maenza, piccolo paese in provincia di Latina, è stata interdetta all'accesso da parte di fedeli e visitatori. Il motivo, come riportato dalla testata "Latina oggi" è lo stato di parte del cornicione che si trova sul colonnato della scalinata di ingresso. Il cornicione sarebbe infatti a rischio crollo. Dopo alcune segnalazioni, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo che ha in effetti certificato il pessimo stato di conservazione di parte del cornicione. I pompieri hanno per questo motivo isolato l'area che potrebbe essere soggetta a crolli con del nastro, per evitare che qualcuno possa venire colpito da parte degli stucchi e dell'intonaco. Uno dei monumenti simbolo del caratteristico borgo medievale è dunque a rischio: in realtà, come precisato, non si tratta di un problema strutturale dell'edificio: le strutture portanti sarebbero sicure, ma il cornicione risulta invece pericolante.

La struttura portante dell'edificio di culto in stile neoclassico non è a rischio

Non è chiaro adesso quando saranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza dell'area e quando la scalinata e il colonnato torneranno a essere transitabili. Il Duomo di Maenza, dedicato a Santa Maria assunta in cielo, è stato costruito nel 1846 sulle rovine di una costruzione precedente, ormai fatiscente: si trova nella parte più alta del paese, in cima a una collina, al centro del dedalo di vie del borgo medievale. Una delle caratteristiche salienti della Cattedrale di Maenza è proprio la facciata in stile neoclassico, con le quattro colonne con capitelli ionici e i due alti campanili ai lati. Una facciata che adesso necessita di urgenti lavori di restauro.