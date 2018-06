Un'operazione estrema che si è conclusa con il lieto fine. La Polizia di Stato ha salvato la vita a un uomo con diabete in stato di semi incoscienza che ha rischiato di entrare in coma. La vittima è stata trovata da un agente in ipoglicemia all'interno di un'auto incidentata nella galleria dell'Appia. Una pattuglia del commissariato di Tor Carbone, impegnata per un servizio sul territorio, stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare all'interno della galleria Appia quando ha notato un Suv fermo sulla corsia di emergenza. Subito il poliziotto si è insospettito e ha fermato la volante pochi metri più avanti per controllare la situazione. Il conducente era in uno stato di semi incoscienza e il veicolo era danneggiato sul lato destro a seguito di un brusco impatto lungo il muro. Le portiere della macchina erano bloccate ma il finestrino, fortunatamente aperto.

Diabetico salvato da un poliziotto

Il poliziotto ha provato a scuotere l'uomo per accertarsi delle sue condizioni di salute, ma quest'ultimo ha reagito con voce flebile, sguardo assente e frasi incomprensibili. Compresa la grave situazione nella quale si trovava la vittima, l'agente ha contattato la sala operativa della Questura chiedendo urgentemente l'intervento di un'ambulanza. Il guidatore è stato assistito dalle cure dei poliziotti, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi sul posto. L'uomo è stato poi identificato grazie alla telefonata del fratello che ha segnalato la sua assenza e che si era preoccupato per non aver ricevuto sue notizie.