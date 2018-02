in foto: Immagine repertorio

All'inizio del mese era già stato fermato per le strade di Tor Bella Monaca, notato dagli agenti del commissariato Casilino di servizio mentre si aggirava su e giù a bordo della sua auto per via Giovanni Battista Scozza, una delle piazze di spaccio del quartiere alla periferia di Roma. In quell'occasione veniva controllato e trovato in possesso di alcune dose di cocaina, venendo denunciato a piede libero. Ieri sera i poliziotti hanno di nuovo fermato l'uomo, 37 anni proveniente da Viterbo, e hanno deciso di portarlo in commissariato per ulteriori accertamenti.

L'uomo è apparso subito molto nervoso e fortemente agitato, tanto da insospettire i poliziotti che hanno deciso di vederci chiaro. Accompagnato nell'ospedale di Tor Vergata, il pusher è stato sottoposto a un'ecografia addominale: è così emerso come avesse ingoiato otto ovuli pieni di eroina e cocaina che se si fossero rotti avrebbero potuto provocarne la morte. Il 37enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.