in foto: Aeroporto di Ciampino

Interrotti dallo scorso 14 marzo a causa dell'emergenza coronavirus, da oggi, 16 giugno 2020, riprenderanno i voli all'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino, il secondo scalo di Roma. I primi voli che partiranno questa settimana saranno quelli di Wizzair verso Romania, Moldavia e Macedonia del Nord. Dal 21 giugno sarà la volta anche di Ryanair, che inizierà con nove collegamenti verso nove destinazioni, tra cui Lisbona, Budapest, Manchester e Cagliari. Sarà poi la volta di Parigi, Madrid, Atene, Praga, Varsavia, Valencia, Cracovia e Bruxelles. Nelle settimane successive i voli verranno ulteriormente incrementati.

Sanificazione, dispenser di gel e mascherine nell'aeroporto

Aeroporti di Roma, si legge in una nota, "assicura in questa fase di ripresa tutte le iniziative necessarie per rendere lo scalo sicuro e confortevole. A cominciare dall'installazione dei termoscanner all'ingresso del terminal, fino all'attività di sanificazione dell'intero perimetro aeroportuale, sia nelle zone interne (banchi check-in, metal detector, contenitori porta oggetti, sedute d'attesa, corrimano delle scale mobili, toilette, carrelli per il trasporto delle valigie, bagagli) sia, secondo necessità, in quelle esterne (strade, aree di parcheggio a tempo, stalli per i taxi)". All'interno sono stati organizzati gli spazi in modo da favorire il distanziamento sociale, sono stati aggiunti totem informativi e distributori di gel igienizzante e mascherine. All'interno dell'aeroporto, come in tutti i locali chiusi aperti al pubblico, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro con le altre persone.