in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di ottantasette anni è morto dopo un pranzo di Natale al centro anziani ‘Zio Nino' di Ripi, piccolo centro in provincia di Frosinone. La vittima è Sosio Celli, padre dell'ex sindaco Gianni, e attuale consigliere comunale, che sarebbe deceduto a causa di una crisi respiratoria. Prima un malore improvviso, poi il decesso, si sospetta un'intossicazione: dopo il pranzo nella struttura anche altre decine di commensali si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. I fatti risalgono a domenica scorsa, poco dopo il pranzo di Natale che l'amministrazione comunale organizza ogni anno. Un allegro banchetto per scambiarsi gli auguri di Buone Feste che ha avuto un tragico epilogo. A preparare i piatti serviti a tavola una ditta di catering.

Un morto e diversi malori dopo il pranzo di Natale

Il malessere è sopraggiunto nel giro di breve tempo: diverse le persone che ne sono state colpite. Sosio in particolare, è stato colto da una violenta crisi respiratoria, della quale ancora non se ne conoscono le cause. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Inutile l'arrivo dei paramedici a sirene spiegate: per il padre dell'ex sindaco non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A ricorrere alle cure mediche sono state decine di persone, ricoverate in ospedale. I familiari della vittima hanno denunciato l'accaduto dopo l'improvvisa scomparsa dell'ottantasettenne. Rivolgendosi alle forze dell'ordine, hanno chiesto di fare chiarezza sull'accaduto.

Indagini in corso

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Presente per le verifiche necessari il personale della Asl che ha svolto accertamenti sulla conservazione e la bontà delle materie prime utilizzati per la preparazione delle pietanze. I controlli dovranno infatti accertare se è stato servito cibo contaminato. Lutto nel piccolo centro della Ciociaria, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia di Sosio. "L'amministrazione comunale di Ripi e l'intera maggioranza si uniscono al dolore della famiglia Celli, per la scomparsa di Sosio" si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Ripi guidata dal sindaco Piero Sementilli.