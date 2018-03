Fedelissimo di Virginia Raggi, uno ‘yesman' a servizio della sindaca sostengono i suoi detrattori. La prima cittadina ha voluto sostituire il dimissionario assessore al Commercio, Adriano Meloni, con un suo uomo di fiducia. E' Carlo Cafarotti, attivista del Movimento 5 Stelle della prima ora e attualmente portavoce dei grillini al Municipio VIII, ruolo in cui l'ha voluto proprio Virginia Raggi, generando non poche critiche interne. Il municipio è commissariato dopo la crisi che ha travolto l'ex maggioranza del presidente Paolo Pace, passato dal Movimento 5 stelle a Fratelli d'Italia. I cittadini torneranno a votare probabilmente a giugno. Proprio Pace, in una nota congiunta con altri consiglieri, definì Cafarotti uno ‘yesman' della sindaca.

Quando Cafarotti disse: "5 Stelle simili all'Isis"

Cafarotti, eletto consigliere del V Municipio della Capitale, si dimise in polemica con i 5 Stelle che definì ‘simili all'Isis': Sicuramente siamo diversi dagli altri: le capacità dei nostri portavoce, la nostra buona fede, il tutto rafforzato dalla nostra fedina penale intonsa, ci rende dei marziani al confronto del Pd+-L con il loro Mose, L’Expo, MafiaCapitale, etc. – insomma una Manipulite perpetua -; ma la mancata indulgenza, le forme di intransigenza interna, il fondamentalismo più ottuso ci rendono a volte più simili all’ISIS che non allo strumento di democrazia che sognamo. Non è così che deve andare. Dobbiamo ripensare il nostro rapporto con gli altri, e ripensarci come organizzazione interna". Il post è datato 2015. Carlo Cafarotti, dipendente di Bankitalia, si dimise ufficialmente proprio per esigenze lavorative in seguito a un concorso vinto.

In queste ore è arrivata anche la nomina di Antonio De Santis, attualmente delegato al Personale, che ricoprirà il ruolo di nuovo capo della segreteria politica della sindaca Raggi. De Santis prende il posto di Salvatore Romeo.