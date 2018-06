Tragedia in mare. Si era immerso in acqua per un bagno la mattina presto di giovedì scorso a Rimini. Un turista romano è morto annegato nella zona dello stabilimento numero 67. Alcuni passanti hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo riverso sulla battigia. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono arrivati sul posto in ambulanza. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima praticando il massaggio cardiaco sul torace dell'uomo, ma il suo cuore non ha ripreso a battere e non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sulla spiaggia, per le formalità di rito, è intervenuta una pattuglia della Capitaneria di Porto. L'uomo era al suo ultimo giorno di vacanza sul litorale della riviera romagnola insieme alla moglie e a una comitiva di amici romani.

Turista romano muore annegato

La vittima, 64 anni e residente a Roma, si era immerso in acqua prima dell'inizio del servizio di salvataggio degli assistenti bagnanti. Verso le ore 8.30 alcune persone a spasso lungo la riva hanno visto il suo corpo riverso in acqua con il volto sommerso e, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno dato l'allarme.