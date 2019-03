in foto: Virginia Raggi

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto l'intervento dei militari dell'esercito per presidiare gli impianti Ama che trattano e smaltiscono rifiuti. Così ha annunciato la prima cittadina al termine dell'incontro con il prefetto di Roma, Paola Basilone. "Per la sicurezza di questi siti ho chiesto al ministro dell'Ambiente, della Difesa, dell'Interno, dell'Economia e al Prefetto un rafforzamento della vigilanza anche tramite l'esercito. Non vorremmo che questi incidenti fossero ricorrenti", le parole della sindaca. Basilone e Raggi hanno discusso soprattutto in merito alla possibile chiusura dei due tmb privati di Malagrotta che dal 25 aprile prossimo potrebbero chiudere per tre mesi e questo potrebbe determinare una crisi nella raccolta dei rifiuti in città anche alla luce degli incendi nei tmb Salario ( incendio avvenuto quattro mesi fa) e Rocca Cencia gestiti da Ama. Per questo la sindaca ha chiesto che gli impianti della municipalizzata vengano presidiati dai militari dell'esercito. "C'è massima collaborazione con il prefetto per la situazione dei tmb, ci sono approfondimenti in corso", ha commentato Raggi al termine dell'incontro. I due tmb privati, di proprietà della E.Giovi, raccolgono 1.250 tonnellate di rifiuti indifferenziati sulle circa 3mila prodotte in tutta la città di Roma. Durante i lavori, se confermati, i due impianti potrebbero ricevere solo 250 tonnellate.

L'incendio al tmb di Rocca Cencia

Per l'incendio al tmb di Rocca Cencia la procura sta indagando per incendio colposo. All'indomani del rogo, divampato nella serata di domenica 24 marzo, l'amministratore unico di Ama, Massimo Bagatti, assicurò che la struttura non era stata danneggiata "in parti che ne impediscano la funzionalità". "Si tratta di una situazione completamente diversa dal Tmb Salario dove le vasche erano piene quando sono divampate le fiamme", spiegò allora.