in foto: Cassonetti pieni a Roma

I cassonetti dei rifiuti stracolmi e il caldo estivo non fanno altro che aumentare il rischio per la salute dei cittadini. Secondo Luigi Bartoletti, vicesegretario Fimmg e vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Roma, "con l'arrivo del caldo in una città sporca in cui i rifiuti permangono in strada, i pericoli potenziali per la salute aumentano. Non vedo gli estremi di un'emergenza sanitaria a Roma ma, senza fare allarmismi, la puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica. Tutte le istituzioni dovrebbero operare delle scelte e proporre delle soluzioni, perché i cassonetti vanno svuotati, il problema di Roma è dove svuotarli". Il consiglio del medico è innanzitutto prendere precauzioni quando si gettano i rifiuti, perché molte infezioni si trasmettono attraverso le mani. Per questo, quando si aprono o si chiudono i cassonetti bisognerebbe utilizzare i guanti oppure disinfettare immediatamente le mani.

"E' un problema irrisolto che ciclicamente in città si ripresenta. Con la situazione attuale, per evitare guai peggiori servono delle accortezze anche da parte dei cittadini. Che, in primis, dovrebbero essere più responsabili, differenziare meglio e non abbandonare rifiuti ingombranti per strada", ha spiegato ancora Bartoletti all'agenzia Ansa. Moltissime, nei giorni scorsi, sono state le segnalazioni dei cittadini per cassonetti ancora colmi di rifiuti in diverse zone della città. A protestare sono stati anche alcuni vip, come Rita Dalla Chiesa o Elena Santarelli. Ama il 19 giugno ha comunicato di aver raccolto dal 19 al 21 giugno, "nonostante le oggettive difficoltà operative contingenti, ha assicurato la raccolta di oltre 5.700 tonnellate di rifiuti indifferenziati. In questi giorni, le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti stanno riguardando anche punti sensibili come le aree antistanti le scuole".