in foto: La sindaca Virginia Raggi e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa

"Supereremo il rischio di criticità ambientale in previsione di Natale, quando ci sarà un picco", ha promesso il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervenendo in merito alla crisi nella raccolta dei rifiuti a Roma. "Abbiamo fatto delle cabine di regia, l'ultima tre giorni fa, si lavora bene insieme e c'è una buona assonanza con competenze diverse: il ministero dell'Ambiente fa da ‘facilitatore', la Regione Lazio ha presentato il Piano rifiuti, l'impiantistica compete ai Comuni, compresa Roma, e al mondo dei privati". Fino ad oggi era in vigore l'ordinanza regionale firmata dal presidente Nicola Zingaretti, che obbligava gli impianti del Lazio ad accogliere i rifiuti di Roma. In merito a una possibile proroga, Costa ha commentato: "Credo sia un bel segnale perché consente ad Ama di definire il piano di approvazione del bilancio con il nuovo ad al quale va dato il tempo tecnico di depositare il documento al socio Roma Capitale. In questo modo si dà anche autorevolezza al sistema. La mia idea non è quella di inseguire le criticità, volta per volta, ma definire un piano strutturale che, secondo me, con l'impegno della Regione, la disponibilità del Comune e Ama, che risolve le questioni interne è qualcosa che si può realizzare". In realtà, stando a quanto riporta l'agenzia Ansa, l'ordinanza regionale, scaduta ieri, non è stata prorogata e in caso, se sarà necessario, ne sarà emanata una nuova.

Baglio (Pd): "Città rischia di sprofondare sotto cumuli di rifiuti"

A gennaio è prevista la chiusura della discarica di Colleferro, l'unica rimasta nelle vicinanze di Roma dopo la chiusura di Malagrotta. Questo, denuncia la consigliera comunale del Partito democratico Valeria Baglio, aggraverà ancora di più l'emergenza rifiuti: "La volontà di non individuare un'area di stoccaggio e trattamento delle immondizie della capitale da parte dell'amministrazione Raggi, rischia di far sprofondare la città sotto cumuli di rifiuti. A confermare uno scenario apocalittico, è stato oggi lo stesso ministro dell'ambiente Costa che ha ricordato come nel mese di gennaio la discarica di Colleferro, dove Roma conferisce tutti gli scarti del suo trattamento, chiuderà e Roma rimarrà senza alternative per conferire le sue immondizie. C'è quindi pochissimo tempo per scongiurare una crisi annunciata da tempo".