in foto: Foto di repertorio

Si è dimesso il consiglio di amministrazione di Ama. Dopo neanche tre mesi dal loro insediamento, la presidente Luisa Melara, l'amministratore delegato Paolo Longoni e il consigliere Massimo Ranieri hanno rassegnato le loro dimissioni. "Sono deluso e incavolato nero, se il piano per Ama era un altro ce lo potevano anche dire subito. Tutto questo sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori di Ama", ha dichiarato il consigliere Ranieri. E ha aggiunto: "Non si gestisce il problema dei rifiuti con l'ideologia. Se la sindaca è stata lasciata sola noi siamo stati proprio abbandonati".

Un anno fa le dimissioni del precedente Cda di Ama per lo stesso motivo

La decisione è stata preso dopo l'ennesimo scontro con il Campidoglio e in particolare con la sindaca Virginia Raggi e l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. La stessa situazione si era verificata un anno fa con le dimissioni dell'allora amministratore delegato Lorenzo Bagnacani e dell'assessore all'ambiente capitolino Pinuccia Montanari. Il motivo del contendere, sempre lo stesso: l'iscrizione a bilancio 2017, che ancora è da approvare, di 18,3 milioni di crediti vantati da Ama nei confronti del Comune di Roma per i servizi funebri e cimiteriali.

Attaccano i consiglieri comunali del Partito democratico: "Le dimissioni del Cda di Ama rischiano di trascinare la società in un punto di non ritorno con la conseguenza sciagurata di generare ulteriore caos nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti della Capitale. La misura è colma. C'è il sospetto grave che nell'amministrazione capitolina qualcuno voglia procurare un fallimento per favorire gli appetiti di privati. Affossare Ama attraverso ripetute contestazioni di bilanci, mancati pagamenti e continui cambi dei vertici mortifica la continuità gestionale della società e favorisce il caos, i disservizi organizzativi e logistici. Se l'intenzione e' quella di far morire Ama, noi ci opporremo con tutte le nostre forze. Fermare la deriva dei fallimenti pilotati dell'amministrazione Raggi è possibile è tempo di nominare un commissario per Ama che tolga i poteri a Roma capitale e eviti il disastro".