I residenti sono esasperati e così, nella serata di ieri, sono scesi in strada e hanno cominciato a protestare, anzi, si sono proprio ribellati, mettendo in scena una rivolta in piena regola. È accaduto al Laurentino, nella zona del IX Municipio di Roma, dove alcuni cittadini sono scesi in strada e, per protestare contro la mancata raccolta dei rifiuti, all'angolo tra viale Tommaso Marinetti e via Carlo Emilio Gadda hanno rovesciato decine di cassonetti, spargendo sull'asfalto centinaia di sacchetti dell'immondizia, che hanno bloccato il traffico automobilistico e perfino un autobus dell'Atac della linea 723. "La mondezza va dentro i cassonetti" recitava uno striscione affisso dai residenti.

Sul posto sono intervenute alcune volanti della Polizia di Stato per ristabilire l'ordine. Soltanto dopo due ore, sul posto è intervenuto anche un mezzo dell'Ama, come rende noto un cittadino: "In strada 2 ore di attesa finalmente è stato trovato un mezzo. Nella totale assenza della giunta 5 Stelle. Il problema diventa sanitario. Ora raccogliete in tutto il quartiere". Come rendono noto i residenti, è infatti dallo scorso 28 giugno che l'Ama non raccoglie l'immondizia nel quartiere.