in foto: Rifiuti Roma

Una situazione che di ora in ora diventa sempre più allarmante, ma per il momento non c'è alcuna emergenza sanitaria. Questo il parere dell'Ordine dei Medici di Roma in merito alla nuova crisi nella raccolta dei rifiuti che la città di Roma sta fronteggiando e dovrà fronteggiare nelle prossime settimane. Per il dottor Antonio Magi, presidente dell'Ordine, "in questo momento la situazione della raccolta dei rifiuti a Roma è sicuramente allarmante ma occorre precisare che non c'è ancora alcuna emergenza sanitaria. L'Ordine dei medici però tiene alta la soglia d'attenzione perché il nostro compito primario è la tutela della salute dei cittadini e a questo principio non possiamo mai derogare".

Sentita al telefono la sindaca Raggi, "al più presto tavolo di lavoro permanente"

La richiesta del presidente dell'Ordine, che questa mattina ha sentito telefonicamente la sindaca Virginia Raggi, è quella di istituire, al più presto, un tavolo di lavoro permanente con il Campidoglio,l'Ama, la Regione e il ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di " realizzare quelle riforme strutturali in grado di far uscire la Capitale da questa situazione una volta per tutte". Nel frattempo, assicura Magi, i medici continueranno a tenere monitorata la situazione, anche confrontandosi con i direttori delle Asl per fare un quadro chiaro dello stato della raccolta dei rifiuti soprattutto nei dintorni di scuole e ospedali. Ieri alcuni membri dimissionari del cda di Ama hanno lanciato l'allarme, sostenendo che fra quindici giorni, al termine cioè della proroga dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la situazione rifiuti potrebbe essere molto problematica. Simili parole aveva pronunciato, qualche ora prima, la stessa sindaca Raggi, che aveva parlato di "grave sottovalutazione della questione" da parte della Regione.