L'ipotesi di una discarica a Pian dell'Olmo sembra ormai tramontata. Dopo il no di Roma Capitale, arriva lo stop anche dalla Regione Lazio. La Direzione Rifiuti regionale ha espresso il proprio dissenso, si legge nel parere. "al progetto della Torre di Procoio srl per inammissibilità paesaggistica, non risultando allo stato procedibile la deroga paesaggistica". Dal punto di vista urbanistico, "l'intervento proposto risulta non conforme alla classificazione urbanistica dell'area di intervento anche se proposto nel rispetto dei limiti imposti alle scelte localizzative dalle disposizioni del piano regionale dei rifiuti", mentre dal punto di vista paesaggistico, "il progetto risulta non conforme alla disciplina di tutela paesaggistica".

La conferma arriva dal consigliere regionale del Partito democratico Emiliano Minnucci, che ha dichiarato in una nota: "Un atto tecnico importantissimo soprattutto per i cittadini di Riano e di tutta la Valle del Tevere che possono finalmente tirare un grosso respiro di sollievo in vista della prossima Conferenza dei Servizi. Un atto inoltre che sottolinea e rilancia ciò che i cittadini di Riano e dei comuni limitrofi sostengono da anni: ossia che quella frazione di territorio, per tutti i vincoli evidenziati, non può ospitare un impianto di smaltimento rifiuti ma, piuttosto, necessita di una seria riqualificazione ambientale a favore della crescita e dello sviluppo di tutta l'area metropolitana".

Soddisfatto della decisione anche il Movimento 5 Stelle, che parla di "risultato importante, di portata storica". Il no della Regione Lazio alla discarica di Pian dell'Olmo è secondo i pentastellati "un passaggio fondamentale ma occorre ancora fare per tutelare il territorio del Lazio. Il Movimento 5 Stelle continua la sua azione a difesa della Regione Lazio".