in foto: Virginia Raggi, Nicola Zingaretti

Virginia Raggi e Nicola Zingaretti hanno trovato un accordo: Roma Capitale costruirà una nuova discarica all'interno del territorio della città entro due anni. In attesa della sua realizzazione, però, non verrà allestito alcun sito provvisorio per lo stoccaggio dei rifiuti. Nel bilancio previsionale di Roma Capitale verranno inseriti 100 milioni di euro che serviranno proprio a costruire il nuovo impianto. All'incontro che si è tenuto questo pomeriggio in Campidoglio hanno partecipato Laura D'aprile, direttore della direzione Rifiuti per Roma Capitale e Flavia Tosini per Regione Lazio, l'assessore ai Rifiuti della Regione Massimiliano Valeriani, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Giuliano Pacetti e l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis. "Abbiamo trovato l'accordo ed è una gioia oggi dire di esserci riusciti. Non vi sarà nessun sito provvisorio all'interno della città di Roma. La città farà la sua parte individuando un sito di smaltimento definitivo. Il sito è in corso di individuazione", ha annunciato proprio Pacetti al termine della riunione.

Discarica entro due anni, sito non ancora deciso

In sintesi la discarica si farà, ma con calma. E nel frattempo, come voleva Raggi, non ci saranno impianti transitori e realizzati in condizioni di emergenza. In attesa della discarica, la regione Lazio continuerà ad aiutare Roma nello smaltimento e stoccaggio dei rifiuti. "C'è un mix di soluzioni temporanee: ci sono gli impianti esistenti, la possibilità di attivare collaborazioni con altre regioni e una gara per inviare i rifiuti all'estero. Confermata la chiusura della discarica di Colleferro", ha dichiarato l'assessore Valeriani.

"L'accordo c'è, tutti i punti dell'ordinanza sono stati rispettati, c'è l'impegno di Roma Capitale a indicare la discarica di servizio che serve a Roma e c'è l'impegno della Regione a sostenere il Comune in una fase transitoria affinché si abbiano meno disagi possibili in città. Con senso di responsabilità compiamo una svolta", ha detto ancora l'assessore.