Una discarica a cielo aperto in via Ildebrando della Giovanna, nel municipio XII. Diversi cittadini hanno segnalato al Comune di Roma la presenza dell'ingombro in prossimità della carreggiata, vicino al deposito dei Cotral. Si tratta di dieci tonnellate di rifiuti abbandonati per strada tra i quali sacconi dell’immondizia, elettrodomestici, bottiglie di vetro e materiali edili. "Le squadre specializzate dell’Ama hanno lavorato per due giorni per pulire l’area – ha scritto in una nota Virginia Raggi – C’è stato bisogno addirittura di un autocarro con un braccio meccanico per rimuovere tutti i rifiuti illecitamente abbandonati. Voglio ringraziare il Dipartimento Ambiente, il municipio XII e Ama per il lavoro svolto" ha commentato spiegando l'intervento degli addetti.

"Stiamo portando avanti una battaglia contro l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti per strada. Lo ribadisco perché si tratta di un dato davvero impressionante: ogni giorno vengono rimosse in tutta la città 20 tonnellate di rifiuti ingombranti. Parliamo di materassi, divani, letti, reti, sedie, tavoli, pezzi di mobili, elettrodomestici che delle persone incivili abbandonano vicino ai cassonetti o ai bordi delle strade". Poi, ha criticato i cittadini autori del gesto: "È un comportamento inaccettabile che pesa sulle tasche di tutti i cittadini che ogni giorno fanno bene la raccolta differenziata e non sporcano Roma. Chi abbandona i rifiuti per strada fa pagare a tutti la sua inciviltà.