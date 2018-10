in foto: Virginia Raggi e Sergio Costa dopo l’incontro sui rifiuti

Rifiuti a Roma. La sindaca Virginia Raggi e il ministro dell'Ambiente Sergio Costa si sono incontrati oggi, mercoledì 10 ottobre, per fare il punto sullo stato della cabina di regia sui rifiuti. Tema di dibattito, i provvedimenti da intraprendere per il futuro. L'esito è stato un ‘no' a nuove discariche a Roma e provincia, aspetto sul quale la prima cittadina di Roma si era già pronunciata. Sergio Costa, chiamato a commentare la decisione di Raggi, ha detto: "Se serve una nuova discarica a Roma? Nelle scelte di tutti i giorni mi sento di dire che dobbiamo spingere su altri percorsi, come la differenziata, che ci aiutano. Però, ovviamente, facciamo fare il lavoro al sindaco e al presidente della Regione".

Da quanto emerso ci sarebbero novità sulla raccolta differenziata ma a parte questo, nessuna notizia sul progetto di costruzione di nuovi impianti a Roma e provincia, né sulla chiusura del Tmb Salario. "Grazie al nuovo sistema di raccolta porta a porta introdotto da qualche mese, abbiamo raggiunto un numero importante – ha detto Raggi al termine dell'incontro – partendo dall'utenza singola puntiamo ad arrivare alla tariffazione puntuale, affinché ciascuno paghi per la quantità di rifiuto indifferenziato che produce". Resta per il momento in sospeso il discorso sul superamento della logica degli Ato, (la territorialità per il conferimento dei rifiuti) del quale nei giorni scorsi la sindaca si era detta intenzionata a parlarne con il ministro.

I prossimi incontri sul tema rifiuti

Sergio Costa la prossima settimana incontrerà il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per fare il punto anche con lui sul tema dei rifiuti e gli ultimi giorni di ottobre si incontreranno tutti e tre, insieme alla Prefetta. In parallelo sta lavorando anche il tavolo tecnico.