Ha violentato più volte la ex moglie dopo averla costretta ad assumere farmaci narcotizzanti. Responsabile degli episodi di violenza reiterati nel tempo è un uomo di origine romena, ma residente a Roma, che i carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti e della Stazione di Roma Casal Bertone hanno arrestato. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma – Ufficio GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ieri mattina. Ora dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e accesso abusivo a sistemi informatici.

Le indagini

Le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo sono scattate in seguito alla denuncia della ex moglie ai militari del comando di Rieti. Gli accertamenti sul racconto della vittima sono stati in seguito svolti dai militari della stazione di Rocca Sinibalda. Stando al racconto della donna, il marito avrebbe abusato di lei e l'avrebbe costretta a subire rapporti sessuali anche se erano di fatto separati da tempo. Questo approfittando delle suo stato di narcolessia, indotto tramite la somministrazione di narcotici. Nella memoria del cellulare di lui, l'a vittima aveva scoperto fotografie che la ritraevano nuda e nel corso delle violenze subite e per questo le aveva inviate al suo archivio digitale. Il marito, dopo aver scoperto quanto successo, è entrato di nascosto nell'account della moglie e ha cancellato tutte le prove. L'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere romano di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.