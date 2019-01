in foto: Foto dal profilo Facebook

È ricoverata in gravissime condizioni Valentina Faraglia, la donna di trentatré anni investita questa mattina a Rieti da un'auto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada. Mamma di un bambino e istruttrice del "Circolo Ippico Faraglia", la donna è molto conosciuta in città e sono ore di angoscia per amici e familiari che attendono notizie dall'ospedale De Lellis, dove si trova ricoverata in terapia intensiva per le gravi lesioni riportate nell'impatto con la vettura. I genitori della 33enne sono i titolari del bar pasticceri ‘Bombolo' di via Cintia. Da chiarire la dinamica del sinistro, al momento al vaglio della polizia locale che dovrà stabilire se ci siano responsabilità nell'incidente.