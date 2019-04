Tragedia nel Reatino, dove un neonato è morto subito dopo un parto in casa di una mamma che pare non sapesse di essere incinta. Il drammatico episodio è avvenuto in un Comune nel territorio della provincia di Rieti. Secondo le informazioni apprese, il personale sanitario del 118 è intervenuto in ambulanza a seguito di una chiamata d'emergenza, per soccorrere una donna a seguito di un malore che l'ha colta tra le mura domestiche e, come riporta il Corriere di Rieti, l'ha trasportata all'ospedale San Camillo De Lellis. Insieme a lei, c'era un neonato per il quale i medici non hanno purtroppo potuto fare nulla perché era già morto. Inutili purtroppo per lui i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Subito è scattata la segnalazione alla direzione sanitaria dell'ospedale e ai carabinieri che sono intervenuti sul posto e stanno indagando sul caso. La donna, che non si trova in pericolo di vita, avrebbe dichiarato di essere stata fino a quel momento all'oscuro della sua condizione interessante, non essendosi accorta della gravidanza.

"Non sapevo di essere incinta – avrebbe detto secondo Il Messaggero – ne sono venuta a conoscenza solo dopo essermi sentita male". Una vicenda poco chiara sulla quale stanno indagando gli uomini dell'Arma, coordinati dalla Procura di Rieti che ha aperto un'inchiesta sul caso, per far luce sulle ombre e le contraddizioni che lo circondano. Gli investigatori dovranno fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto e verificare le eventuali responsabilità a carico della donna. Sul corpicino del piccolo, morto appena venuto al mondo, l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia. Tutte ancora da chiarire infatti le cause che avrebbero provocato il decesso del bambino.