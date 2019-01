Grave incidente stradale su via Salaria, in provincia di Rieti, dove un uomo è morto e sua moglie è rimasta ferita. La vittima del sinistro è Enrico Di Claudio, 75 anni, residente a Fara Sabina. Il sinistro è avvenuto la mattina di oggi, lunedì 28 gennaio, tra i Comuni di Montelibretti e Monterotondo. I due erano a bordo dell'auto guidata dal 75enne quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha sbadato ed è finito fuori strada. Successivamente un'altra auto in transito avrebbe investito l'uomo, uscito dall'abitacolo della vettura. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti in transito, che hanno assistito alla scena e preoccupati per le condizioni di salute dell'uomo, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato l'anziana in ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Niente da fare purtroppo per il marito: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa dei gravi traumi riportati dal violento impatto che non gli ha lasciato scampo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e che dovranno far luce su eventuali responsabilità.