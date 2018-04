in foto: L’ex campione di pugilato Nino Benvenuti

Ieri l'ex campione di pugilato Nino Benvenuti è stato ricoverato in codice rosso al policlinico di Roma Tor Vergata. Stando a quanto si apprende ora le sue condizioni di salute sono migliorate. I medici dovranno valutare i risultati degli esami a cui Bevenuti è stato sottoposto e dovranno capire cosa sia accaduto all'ex pugile. Benvenuti ha compiuto ottanta anni il 26 aprile e ieri, a distanza di due giorni, è stato colpito dal malore. I medici hanno comunque detto che l'olimpionico dovrà cancellare tutti i suoi impegni e osservare un periodo prolungato di riposo.

Chi è Nino Benvenuti

Nino Benvenuti è stato campione olimpico nel 1960 alle Olimpiadi di Roma, campione mondiale dei Pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione mondiale dei Pesi medi tra il 1967 e il 1970. "Ha vinto il prestigioso premio di Fighter Of the Year nel 1968, il suo primo match della trilogia contro Emile Griffith ha vinto il premio di Match Of The Year nel 1967, successo bissato tre anni dopo nel suo match contro l’argentino Carlos Monzon. Attualmente è commentatore sportivo", si legge sul suo sito ufficiale.