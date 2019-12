Riccardo Zaccaro sarà premiato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A conferire l'onorificenza nella cerimonia fissata nel Quirinale nei primi mesi del 2020, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per il coraggio e l'altruismo con cui, a proprio rischio, è intervenuto in soccorso di una coppia di anziani rimasti intrappolati dalle fiamme". Il ventiduenne, studente di Architettura all'Università La Sapienza di Roma e prossimo alla laurea in primavera, è un "eroe seriale". Un glorioso titolo, il più alto degli Ordini della Repubblica, che gli è stato attribuito per aver salvato in giovane età già tre persone. Decisamente il ragazzo giusto, al posto giusto, al momento giusto. Entusiasta Riccardo ha definito il riconoscimento "estremamente importante. È un onore riceverlo dal presidente della Repubblica. Sono emozionato e non vedo l'ora".

Riccardo ha salvato la vita a tre persone

Riccardo, romano, attualmente impegnato nella stesura della tesi e sportivo, si definisce "un ragazzo intraprendente" ma non si considera un eroe: "Ciò che ho fatto io è un gesto che dovrebbero fare tutti". Il ventiduenne ha salvato un ragazzo che ha tentato il suicidio e una coppia di anziani rimasti intrappolati in un incendio divampato nella loro abitazione. Il primo episodio risale a due anni fa, quando Riccardo ha soccorso il giovane che minacciava di gettarsi dal cavalcavia dell'autostrada A1. Si è arrampicato cercando si salvarlo e ci è riuscito. Lo scorso maggio ha soccorso e tratto in salvo due anziani coinvolti in un rogo all'interno del loro appartamento alla Balduina. Prima ha portato sul pianerottolo la donna poi è entrato di nuovo nell'appartamento invaso dal fumo e dalle fiamme e ha prelevato anche il marito.

Le onorificenze del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha individuato trentadue onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell'integrazione, della ricerca e della tutela dell'ambiente. "Mattarella ha scelto tra tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani" si legge nella nota diramata dal Quirinale.