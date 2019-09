Ha ricattato l'ex fidanzata, minacciandola di pubblicare contenuti compromettenti se non gli avesse mandato sue foto e video hot e chiedendole di fare sesso insieme. Un 30enne è finito in manette per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e tentata violenza sessuale. I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca lo hanno arrestato ieri sera, dopo la denuncia della giovane.

Minaccia la ex di diffondere contenuti compromettenti

I fatti risalgono a qualche tempo fa, protagonisti due ragazzi la cui relazione era ormai conclusa. L'uomo l'ha chiamata al cellulare dicendole che aveva voglia di vedere qualche suo scatto o ripresa hot e l'ha minacciata dicendole che se non lo avesse fatto avrebbe reso pubblici in rete alcuni contenuti potenzialmente compromettenti che aveva già in suo possesso. Poi, non contento, ha chiesto alla vittima un rapporto sessuale, organizzando un incontro in un parco della zona. La ragazza esasperata ha deciso di rivolgersi in caserma e ha raccontato l'accaduto ai carabinieri.

I carabinieri si presentano all'incontro

All'incontro però si sono presentati anche i militari ai quali la ragazza aveva nel frattempo presentato denuncia. I carabinieri l'hanno fermato, sequestrando e portato in caserma, dopo avergli sequestrato lo smartphone. Dagli accertamenti svolti sul telefonino i carabinieri si sono accorti che l'uomo aveva già inviato a due persone, i contenuti a sfondo sessuale della ragazza. Finto in manette, i militari lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa di udienza di convalida.