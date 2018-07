in foto: Una betoniera – foto di repertorio

Incidente mortale sul lavoro a Riano, comune all'interno della Città Metropolitana di Roma a nord della Capitale. Un operaio di 53 anni è morto in seguito a una caduta accidentale dal tetto di una betoniera. Il tragico incidente è avvenuto all'interno di un'azienda di autostrasporti a Riano.

Riano, la dinamica dell'incidente: vittima un operaio di 53 anni

A ritrovare il corpo dell'operaio è stata la figlia 25enne verso l'una della scorsa notte. Non vedendo il padre rincasare, la ragazza ha cominciato a cercarlo per le vie del paese e poi si è diretta sulla via Flaminia dove l'uomo lavorava. Secondo le prime ipotesi dei carabinieri di Riano e della compagnia di Bracciano, che stanno investigando sul caso, l'operaio avrebbe perso l'equilibrio mentre stava riparando una guarnizione sul tetto di una betoniera. L'uomo avrebbe sbattuto con violenza la testa ed è morto. La figlia lo ha trovato riverso a terra. Stando a quanto ricostruito dai militari, il 53enne sarebbe arrivato nell'azienda intorno alle 19.

Non è ancora chiaro se l'uomo sia morto sul colpo e non è ancora chiaro se sul cadavere verrà effettuata l'autopsia. La salma, dopo i rilievi del caso, è stata trasportata al Policlinico Gemelli di Roma.