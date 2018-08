Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull'Autostrada A1, vicino Roma. Due ragazzi sono morti e un'altra persona è rimasta gravemente ferita a seguito dello scontro tra due auto. Le due vittime, un ragazzo e una ragazza di 23 e 22 anni, viaggiavano a bordo di una Citroen C1 che all'altezza di San Cesareo, nel tratto tra Valmontone e la Diramazione Roma sud in direzione della Capitale, si sarebbe improvvisamente spenta. I due ragazzi a quel punto sono scesi dall'auto in panne: mentre posizionavano il triangolo di pericolo sarebbero però stati travolti da un'altra macchina che sopraggiungeva, a quanto pare ad alta velocità, nella stessa direzione. L'impatto è stato violentissimo: i due ragazzi, una coppia che stava andando in vacanza, sono stati scaraventati a decine di metri e sono morti sul colpo. Ferito gravemente anche il conducente dell'altra auto, una Seat Leon: è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

Impegnati nelle operazioni di soccorso i vigili del fuoco di Colleferro, oltre a diversi mezzi del 118 e della polizia stradale: il tratto in cui è avvenuto l'incidente è stato chiuso per consentire di mettere in sicurezza la strada, con inevitabili code che sono proseguite anche successivamente alla riapertura della strada, inizialmente percorribile su una sola corsia. Spetterà alla polizia stradale, che ha effettuato i rilievi, ricostruire precisamente la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.