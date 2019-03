Resta incinta di quindici figli per non andare in carcere. È la storia di una super mamma 39enne di nazionalità romena residente ad Ardea, Comune in provincia di Roma, ritenuta responsabile di diversi furti, scippi e raggiri compiuti negli ultimi sedici anni ma che grazie alla sua condizione interessante, non ha scontato fino ad oggi neanche un giorno di prigione. Ma i giudici hanno stabilito che invece in carcere ci deve andare, e dovrà scontare sedici anni, per il cumulo di pena a suo carico. Si tratta di reati contro il patrimonio che si sono perpetrati per diversi anni, dal 2001 al 2017 nel territorio di Roma.

I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno dato esecuzione al provvedimento, sono andati nell'abitazione in cui vive la famiglia a Nuova Florida e l'hanno prelevata da casa, portandola nel carcere di Rebibbia, insieme al suo ultimo figlio, nato da poco. Secondo le informazioni apprese, le frequenti e ravvicinate gravidanze della donna le hanno permesso di restare a casa con il compagno e i suoi figli, più numerosi di una squadra di calcio. Il neonato è rimasto con la madre e l'ha seguita in prigione, dove rimarrà nell'attesa che raggiunga l'età sufficiente per distaccarsene e poterle stare lontano, mentre gli altri quattordici figli sono stati affidati al padre.