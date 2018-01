I cassonetti pieni della Capitale entrano prepotentemente nella campagna elettorale. "La città di Roma ha un problema con i rifiuti", scrive il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, su Facebook. La società che se ne occupa, cioè Ama, "ha chiesto una mano all'Emilia Romagna che ha dato il via libera tramite il Presidente Bonaccini. Prima di iniziare a trasferire i rifiuti in Emilia Romagna, la città di Roma ha cambiato idea. I giornali scrivono che da Milano qualcuno ha suggerito alla sindaca di non farsi aiutare da un amministratore del PD come Bonaccini. Allora la città di Roma ha chiesto una mano alla Regione Abruzzo che ha dato il via libera tramite il Presidente D'Alfonso. Temo che nelle ultime ore si siano accorti che anche D'Alfonso è iscritto al PD. E quindi si è bloccata anche questa soluzione. Nel frattempo a Roma i cassonetti sono pieni". Al Messaggero il governatore abruzzese Luciano d'Alfonso, Pd, ha confermato: "Vogliamo che venga riconosciuta l'emergenza e che ci dicano per quanto tempo dovremmo fornire ulteriore aiuto. Il sindaco Raggi ammetta i suoi errori. Stiamo parlando della Capitale, serve una condotta istituzionale, non una condotta fatta di fesserie. Se c'è un problema, non va ridimensionato".

Ieri l'assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, aveva in effetti cercato di ridimensionare il problema rifiuti sostenendo, in una nota, che a Roma "il sistema di raccolta ha tenuto, pur di fronte all’impennata di produzione dei rifiuti del periodo natalizio. Siamo intervenuti riportando le situazioni di criticità alla normalità. Le polemiche non ci interessano e soprattutto non interessano ai cittadini. Le dichiarazioni di politici e rappresentanti delle istituzioni, del tipo ‘Abbiamo salvato Roma invasa dai rifiuti’, fanno sorridere perché sono una sorta di autoaccusa. Coloro che oggi puntano il dito hanno delle gravi responsabilità per la situazione impiantistica di Roma. Noi stiamo lavorando in silenzio ed abbiamo invertito la rotta". Matteo Renzi, sempre su Facebook, ha dichiarato che il Partito democratico è pronto a fare la sua parte: "Siamo pronti a dare una mano alla Città di Roma. Perché per noi i cittadini vengono prima dei compagni di partito. E allora fatela finita con queste polemiche e ripulite la Capitale. Noi vi diamo una mano, se la volete. Noi ci siamo".

Il sistema rifiuti a Roma.

Dopo la chiusura della discarica di Malagrotta le 4.600 tonnellate di rifiuti prodotti nella capitale vengono smaltite da quattro Tmb, due di Colari e due dell'Ama. Impianti che non sono sufficienti per la gestione dell'immondizia romana e così, al primo guasto in uno degli impianti, i rifiuti si accumulano nei cassonetti e debbono essere spediti in altre regioni per lo smaltimento. L'Ama aveva fatto richiesto prima alla regione Emilia Romagna e poi all'Abruzzo. Per il momento i camion dei rifiuti ancora non sono partiti.