"È grave e assurdo che siano state sottratte alla dogana in Polonia oltre 23 mila mascherine FFP2 acquistate dalla Regione Lazio", lo dichiara l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. L'Assessore prosegue: "È un fatto di una gravità inaudita e abbiamo subito messo al corrente la Protezione Civile nazionale, che ringrazio, con l'intervento successivo delle nostre autorità diplomatiche. Chiedo che vengano restituiti al Lazio i dispositivi sottratti indebitamente e ringrazio l'Ambasciata d'Italia in Polonia e il nostro Ministero degli Esteri per l'immediato interessamento".

Una brutta notizia in un momento difficile perché, purtroppo, le ultime notizie sul Coronavirus non sono positive. Dall'ultimo bollettino, risulta un incremento di 793 nuovi deceduti. Nel bollettino del 21 marzo, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha dichiarato 53578 casi positivi da Coronavirus, di cui 6072 guariti e 4825 deceduti. Secondo l'ultimo bilancio, dei nuovi contagiati, 22116 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 17708 sono ospedalizzati e altri 2887 sono ricoverati in terapia intensiva (il 10 percento del totale). Le regioni più colpite sono ancora una volta la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche e il Piemonte. Il totale dei tamponi effettuati è 233222.