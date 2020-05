in foto: Foto di repertorio

Non c'è ancora una data per la riapertura di barbieri e parrucchieri nel Lazio, ma la Regione ha già presentato alcune linee guida che in settimana illustrerà a tutti gli operatori del settore della cura della persona. Oggi sono state spiegate in conferenza stampa dal vicepresidente Daniele Leodori. Come detto, saranno discusse ed eventualmente integrate in settimana con tutte le parti sociali. Il governo non ha ancora deciso quando autorizzare la riapertura di parrucchieri, barbieri e centri estetici: l'autorizzazione potrebbe arrivare per il 18 maggio oppure a partire dal primo giugno. Ieri, però, Leodori aveva aperto a una possibile riapertura anticipata, almeno nel Lazio, vista la situazione dei contagi nella nostra regione: "E' uno dei temi più complessi da dovere affrontare. Non credo che regioni come la nostra, con il nostro indice di contagio, dovranno attendere il 1 giugno come da previsione iniziale del governo".

Quando riaprono i parrucchieri nel Lazio? La Regione presenta le linee guida

Queste le linee guida presentate oggi dalla Regione Lazio:

Misurazione della temperatura all'inizio del turno per gli operatori

mascherina per clienti e operatori

guanti cambiati per ogni cliente

occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza

cambio divisa ogni turno

igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente

materiali monouso, soprattutto nei centri estetici

attività solo su appuntamento

un cliente per volta in area reception