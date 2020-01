La Regione Lazio ha stanziato un finanziamento di 450mila per l'acquisto di parrucche per i malati oncologici. L'obiettivo è quello di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli durante le cure, e aiutare i pazienti in quel difficile periodo che è la malattia. Il finanziamento è stato approvato con la nuova Legge di Stabilità e prevede 300mila euro destinati all'acquisto di parrucche nel 2020, e 150mila nel 2021. Presso ogni Azienda sanitaria locale è stata istituita – in collaborazione con le altre Asl e con il coinvolgimento degli Enti del terzo settore che assistono malati oncologici – la Banca della Parrucca. Sarà questa a fornire gratuitamente le parrucche destinate ai pazienti. Appena la legge regionale sarà entrata in vigore, la giunta redigerà una delibera con la quale saranno decisi i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, i requisiti per l'accesso alla Banca della Parrucca, le modalità di presentazione delle domande e quelle di coinvolgimento degli enti del terzo settore.

Prime firmatarie dell'emendamento sono le consigliere regionali Michela Di Biase, Sara Battisti e Eleonora Mattia. "La perdita dei capelli è spessissimo un trauma terribile – ha commentato Di Biase – Sono convinta che dare a una donna che non ha grandi risorse economiche, la possibilità di sentirsi più a suo agio durante un percorso di cura sia cosa giusta e compito delle istituzioni". "È un piccolo segnale, fortemente richiesto dalle associazioni dei malati, di vicinanza e supporto in un momento così difficile come il periodo della malattia – dichiarano in una nota congiunta l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e l’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli – Oltre a tutte le cure vogliamo alleviare il disagio psicologico che è conseguenza della malattia che non solo colpisce il corpo, ma spesso ha conseguenze anche sulla psiche del paziente".