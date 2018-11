Sono 173.200 le famiglie residenti a Roma e provincia che, stando al dossier pubblicato oggi sul Sole 24 Ore, percepirebbero il Reddito di cittadinanza. Tanti sono infatti i nuclei familiari che hanno un ISEE, l'indicatore che serve a misurare e confrontare la situazione economica delle famiglie, inferiore ai 9.360 euro l'anno, quota limite per poter accedere alla misura annunciata dal Movimento 5 Stelle. I dati sono stati elaborati sui modelli ISEE presentati nel 2016 e quindi sono suscettibili di errore.

Secondo quanto racconta il report stilato dal quotidiano economico le famiglie che beneficerebbero della misura in percentuale maggiore sarebbero quelle del sud Italia e delle isole. A guidare questa classifica sono infatti le province di Crotone, Napoli e Palermo, dove il Reddito di cittadinanza sarebbe destinato, secondo i dati del 2016, rispettivamente al 27,9 per cento, al 20,6 e al 20,5 per cento delle famiglie. A Roma il tasso di incidenza della misura rispetto al numero degli abitanti è del 9 per cento (Milano è al 7 per cento).

Per quanto riguarda i numeri assoluti a guidare la classifica è la provincia di Napoli, con 229.900 famiglie che percepirebbero l'assegno di 780 euro al mese. Al secondo posto c'è proprio la provincia di Roma con 173.200 famiglie. Nella classifica per regioni, in termini assoluti e come percentuali al primo posto c'è la Campania (tasso del 18 per cento, 391mila famiglie interessate), seguono la Calabria al 17,9 e la Sicilia al 16,9. L'8,8 per cento delle famiglie del Lazio sarebbero interessate dalla misura annunciata dal Governo, che in termini numerici significa 232.900 famiglie (cioè le 173mila famiglie di Roma e provincia più altre 60mila delle altre provincie della regione).