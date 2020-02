in foto: Foto MappaRoma

In tutta Italia le domande accolte per ricevere il Reddito di Cittadinanza sono state poco più di un milione. Nel comune di Roma sono state accolte 37.562 domande, cioè 1,5 ogni 100 abitanti con più di 15 anni e la Capitale è il secondo comune italiano per numero di domande con esito positivo, dopo Napoli. Secondo i dati elaborati da #mappaRoma, sono cinque le aree della città in cui le domande accettate sono più di 3 ogni 100 abitanti: le Torri, Borghesiana-Castel Verde- Ponte di Nona, Ostia Ponente, Centocelle nord-Quarticciolo e Pietralata. Nello specifico nei quartieri di Tor Bella Monaca, Ponte di Nona, Nuova Ostia, Quarticciolo, Pietralata, San Basilio, Trullo, Monte Cucco, Corviale e Primavalle, tutte zone periferiche e caratterizzate dalla presenza di numerose case popolari. "Ciò sembra confermare l’esistenza a Roma di vere e proprie "enclave della disuguaglianza", come le abbiamo chiamate nel libro Le mappe della disuguaglianza con i livelli peggiori di disagio socio-economico e i risultati più preoccupanti in termini di indice di sviluppo umano. Al contrario, tutte le 23 aree dove le domande risultano inferiori a 1 ogni 100 residenti con più di 15 anni risultano situate nella parte centrale della città dove il reddito è più elevato, i laureati e gli occupati sono di più, i servizi sono migliori e la salute è maggiormente garantita", spiegano gli autori della ricerca.

Reddito di cittadinanza, i quartieri con più domande accettate:

Municipio VI: Torri (3,6 domande ogni 100 abitanti con più di 15 anni) e Borghesiana-Castel Verde-Ponte di Nona (3,3) Giardinetti-Tor Vergata, Acqua Vergine, Lunghezza, Torre Angela, Borghesiana San Vittorino.

Reddito di cittadinanza Roma, i quartieri con meno domande accettate