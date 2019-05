Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in via via Ripa Teatina nel quartiere di Rebibbia. Erano circa le 15.30 di oggi – venerdì 24 maggio – quando una signora di 69 anni che stava attraversando la strada, è stata investita da una vettura in transito a una velocità sostenuta, il cui conducente invece di fermarsi a prestare soccorso si è invece dato a una precipitosa fuga, nonostante la presenza di diversi testimoni. Soccorsa da un'ambulanza del 118, la donna è stata trasferita al Policlinico Casilino, dove gli sono state medicate diverse lesioni. Le sue condizioni per fortuna non destano particolare preoccupazione: arrivata in pronto soccorso è stata ricoverata in codice giallo.

Rintracciati in poche l'auto pirata e il suo conducente

Sul posto sono giunti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che hanno raccolto tutti gli elementi necessari per mettersi sulle tracce del pirata della strada, a cominciare dalla testimonianza di chi ha assistito all'investimento. "Dalle prime testimonianze sono emersi i primi elementi utili per risalire al veicolo che aveva investito la donna, ma solo dopo una perlustrazione della zona gli agenti hanno individuato un'auto che presentava dei danni compatibili con l'incidente. – si legge in una nota – A questo punto è stato identificato il proprietario, un italiano di 85 anni". L'anziano automobilista ora dovrà rispondere dell'accusa di omissione di soccorso.