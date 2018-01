Una rapina per un orologio finisce nel sangue. In via Luigi Crocco, quartiere Ponte di Nona, periferia di Roma, un ragazzo di 30 anni è stato aggredito nel suo garage. Un uomo armato di pistola lo ha minacciato e gli ha ordinato di consegnargli il Rolex che aveva al polso. La vittima ha però reagito e ha cercato di immobilizzare il ladro. Quest'ultimo ha esploso un colpo di pistola e ha ferito alla mano il ragazzo, fortunatamente non in maniera grave. Poi è scappato facendo perdere le sue tracce e senza alcun bottino. L'orologio di lusso, infatti, era ancora al polso della giovane vittima. Il ferito è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Non sarebbe in gravi condizioni, ma il proiettile ha mancato il corpo per pochi centimetri.

Il rapinatore ha agito con un passamontagna: difficile risalire alla sua identità.

A dare l'allarme, riporta il Messaggero, è stato lo stesso ragazzo aggredito. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato Casilino. Risalire al responsabile della tentata rapina sarà però difficile, perché il malvivente ha agito con un passamontagna e quindi la sua identificazione risulta molto complicata.